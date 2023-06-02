الزمالك يستقر على عودة الرباعي المعار

استقرت اللجنة الفنية لنادي الزمالك، بالتنسيق مع الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول، على عودة رباعي الفريق المعار، بنهاية الموسم الحالي.

واستقر أوسوريو، على عودة، محمود علاء ويوسف أوباما، وحمدي علاء وأحمد عيد، بعد متابعة مستوى الرباعي، ولحاجة الفريق لمراكز الرباعي المعار.

ويأتي محمود علاء، مدافع الفريق الأبيض المعار إلى صفوف الاتحاد، فى ظل تقديم مستويات ممتازة مع الفريق السكندري بداية من الموسم الجاري، حيث كان على رأس العائدين إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل، بعد إصابة الونش بقطع في الرباط الصليبي، واحتياج الفريق للاعبين جدد في قلب الدفاع، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويبحث أوسوريو، عن تدعيم صفوف الزمالك في مركز الوسط المهاجم، وأبدى المدرب الكولمبي إعجابه بمستوى أوياما، المعار إلى صفوف الحزم السعودي.

ويعود حمدي علاء، المعار إلى صفوف البنك الأهلي، لتدعيم الجبهة اليسرى، بعد اقتراب محمد عبد الشافي من إعلان قرار الاعتزال، واقتراب عبدالله جمعة من الرحيل بنهاية الموسم الجاري، ويعود أيضا أحمد عيد، المعار إلى صفوف إنبي، لتدعيم الجبهة اليمنى.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنتيجة 2-0 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة الدولي، المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 50 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 26 في المركز السابع عشر لجدول الترتيب.