استمرار حبس عصابة السطو على المحلات بالأميرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية حبس تشكيل عصابي 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة محتويات محل خردة بأسلوب كسر الباب، كما أقر المتهمين بارتكابهم وقائع السرقات .

وفي وقت سابق، كانت نيابة الأميرية قد قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الإجرامي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية ) حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل - بدون لوحات معدنية " بدائرة قسم شرطة الأميرية ، لقيامهما بسرقة محل خردة بأسلوب "كسر القفل"، وبحوزتهما (صاروخ كهربائى – ميزان بكافات حديدية – موازين حديدية بالكيلو جرام – كتلة حديدية كبيرة – مقص حديدى "المُستخدم فى ارتكاب الواقعة" )، وباستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.