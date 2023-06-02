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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس عصابة السطو على المحلات بالأميرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية حبس تشكيل عصابي 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة محتويات محل خردة بأسلوب كسر الباب، كما أقر المتهمين بارتكابهم وقائع السرقات .

وفي وقت سابق، كانت نيابة الأميرية قد قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الإجرامي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط  (شخصين – لهما معلومات جنائية ) حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل - بدون لوحات معدنية " بدائرة قسم شرطة الأميرية ، لقيامهما بسرقة محل خردة بأسلوب "كسر القفل"، وبحوزتهما (صاروخ كهربائى – ميزان بكافات حديدية – موازين حديدية بالكيلو جرام – كتلة حديدية كبيرة – مقص حديدى "المُستخدم فى ارتكاب الواقعة" )، وباستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

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