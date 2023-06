إيرادات The Little Mermaid تتجاوز الـ 200 مليون دولار

تمكن فيلم “The Little Mermaid” للممثلة هالى بيلى، من السيطرة على إيرادات شباك التذاكر العالمى عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوع.

بلغت إيرادات الفيلم ٢٠٠ مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، حصد منهم ١٢٠ مليونا فى شباك التذاكر الأمريكى و٨٠ مليونا فى السوق الأجنبية.

الفيلم من إخراج روب مارشال، وتدور الأحداث فى إطار من الخيال، حيث توافق الحورية آريل على عرض محفوف بالمخاطر، حينما تذهب الى مغامرة على أمل التحول إلى إنسانة بشرية والفوز بقلب حبيبها الأمير إيريك الوسيم.

فيلم "The Little Mermaid" مستوحى من القصة الكلاسيكية التى كتبها هانز كريستيان أندرسن عام ١٨٣٧.