نوران جوهر: أسعى لحصد لقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش.. شاهد

ابدت نوران جوهر لاعب وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميا، سعدتها بالفوز على مواطنتها هانيا الحمامى لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا، بثلاثة أشواط لشوط، وتأهلها لنهائي بطولة الجونة الدولية والبلاتينية للاسكواش 2023.

استمرت المباراة بأربعة أشواط جاءت نتائجها كالتالي:

15 / 13، 9 /11، 17 / 15، 11 / 6.

أظهرت كلتا اللاعبتين في المباراة التي جمعتهما اليوم واستمر 106 دقائق، مستوى مميز من الأداء والتركيز.

وقالت جوهر فى تصريحاتها خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة ان حصد تلك البطولة مهم جدا بالنسبة لها فى ترتيبها فى التصنيف العالمي.

واضافت ، ان المباراة استمرت لمدة 106 دقيقة، وهذا وقت كبير جدا، لكنى كنت أعمل على تنظيم لعبى وطاقتى داخل الملعب، وواصل اللعب.

كما اكدت سعيها جاهدة لتقديم أفضل مستوياتها في نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات والتي انطلقت يوم 26 من مايو وتستمر حتى 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



يأتي تأهل نوران جوهر إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، كإنجاز جديد لها في مسيرتها الرياضية المميزة، حيث تعتبر واحدة من أبرز اللاعبات المصريات في رياضة الإسكواش، وتحظى بشعبية واسعة في الوسط الرياضي المصري والعالمي.

ومن المفترض ان تواجه جوهر الفائز من المباراة التى ستجمع بين البلجيكية نيلى جيليس ونور الشربينى.