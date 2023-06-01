الحبس عامين لمتهمة بسرقة المواطنين في مصر الجديدة

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بالحبس عامين لربة منزل متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من السيدات بأسلوب المغافلة.

ألقت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة القبض علي إحدى السيدات عقب قيامها بسرقة مشغولات ذهبية من "ربة منزل" حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة بأسلوب "المغافلة".

وبتطوير مناقشتها أقرت بارتكابها 4 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادها ضبط هاتف محمول، فيزا كارت من متحصلات وقائع السرقات المشار إليها لدى عميلها "سيئ النية" وأمكن ضبطه.

وأضافت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.