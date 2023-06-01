حبس متهم بالاتجار في المخدرات بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متهم بالاتجار في الاقراص المخدرة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطه الاجرامي، والتحفظ علي المضبوطات لإرسالها الي المعمل الكيميائى.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته (45 علبة من عقار "الترامادول" المخدر بإجمالى 4500 قرص مخدر).

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,500 كيلو جرام – هاتف محمول).

