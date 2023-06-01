«مسلم» يتصدر التريند بـ «هنتقابل»

تمكن الفنان مسلم من احتلال المركز الثالث في قائمة التريند على موقع اليوتيوب بأغنيته الجديدة "هنتقابل" بعد مرور ١٧ ساعة على طرحها.

أغنية "هنتقابل" تعد الرابعة من ألبومه الجديد من كلمات الشاعر أحمد العزب، وألحان تيام على، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، ميكس وماستر نور عباس، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند.

وتقول كلمات "هنتقابل":..

رجوعنا دا إيه .. سلامتك فُوق

خلاص منك ، أنا محرّص

مشيت مَديونلي أنا ، بـــ حقوق

سايبها ل دنيا بتخلّص

هنتقابل و أنا مرتاح وكُلّي برود

هتفضل ايدى ف مكانها ، سلام مرفوض

هتتفاجئ بإنى عملت بينّا حدود

وزيك زي أي غريب..".

يذكر أن مسلم طرح من ألبومه الجديد الأغاني "قلب في الدفاتر" ،و"صعبان عليك" .