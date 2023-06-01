حريق يلتهم محتويات محل في الوراق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة التل بوراق العرب شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة التل بوراق العرب دائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.