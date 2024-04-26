دوري أبطال أفريقيا.. فتح بوابات استاد القاهرة لدخول جماهير الأهلي

بدأ ستاد القاهرة الدولي فتح أبوابه لاستقبال جماهير النادي الأهلي، اليوم الجمعة، لحضور مباراة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وفتح ستاد القاهرة بواباته أمام جماهير الأهلي في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وحتى التاسعة مساء أي قبل انطلاق المباراة بساعة كاملة.

وكشفت الهيئة العامة لاستاد القاهرة عن البوابات المخصصة لدخول جماهير الأهلي، والتي جاءت كالتالي:

بوابة آل رشدان: جماهير الدرجة الأولى شمال، المقصورة الرئيسية وجماهير فريق مازيمبي.

بوابة صلاح سالم: جماهير الدرجة الثالثة شمال والدرجة الثانية.

بوابة طريق النصر: جماهير الدرجة الثالثة يمين.

بوابة الفروسية: الصحفيين والإعلاميين المنوطين بتغطية المباراة.