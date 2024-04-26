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الجمعة 26 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

غدا.. نائب رئيس جامعة الزقازيق تتابع تجهيزات القافلة التنموية الشاملة لقرية نبتيت

جامعه الزقازيق
جامعه الزقازيق
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تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة القازيق  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تجهيزات القافلة الطبية البيطرية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غداً السبت الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٧ لقرية نبتيت مركز مشتول السوق بالشرقية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وكذلك يشارك فريق من صندوق مكافحة وعلاج الادمان بالجامعة فى التوعية حول أخطار الإدمان وطرق المواجهة والعلاج.

كما تشتمل القافلة أيضاً على تخصصات طبية هى: (الباطنة والمتوطنة والقلب والصدر والعظام والروماتيزم والأطفال والرمد والجلدية والأنف والأذن).

السيد رئيس الجمهورية القافلة التنموية الشاملة تطوير وتنمية الريف المصري جامعة الزقازيق خدمة المجتمع وتنمية البيئة