تفاصيل المؤتمر الطلابى الـ16 بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

نظم طلاب كلية الصيدلة جامعة عين شمس" SCOPS" المؤتمر الطلابي للدراسات الصيدلية فى نسخته ال ١٦ لطلبة وخريجي كلية الصيدلة، تحت عنوان "Pharma Careers EXPO 2024"،وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وحضور اماني اسامة كامل القائم بعمل عميد الكلية و رحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وا.د. رولا ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وإشراف عبد الناصر بدوي سنجاب المشرف العام علي المؤتمر وسمر منصور وكيل كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية.

يأتى المؤتمر ضمن فعاليات الأنشطة الطلابية بالكلية لتشجيع الطلاب على المشاركة والمنافسة لتنمية مهاراتهم وبناء شخصيتهم بشكل إيجابى وتعزيز التواصل والتفاعل بينهم.

واشتملت فعاليات المؤتمر على عددا من المحاضرات عن مهنة التسويق والإعلان لخريجي الصيدلة، مسار البحث السوقي والوصول إلى السوق، لجنة مسار الوظائف، البيع المركز على العميل والتوجيه المهني، التحول الرقمي في صناعة الأدوية.

Marketing & Advertising career

for pharma graduates،Market research and Market access career pathway، Career Quest Panel،Customer-centric selling & career coaching، Digital، Transformation In Pharma

واستمر المؤتمر علي مدار يومين بمشاركة عددًا كبيرًا من الطلاب من مختلف كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وبحضور عدد من الشركات العالمية والمحلية في مجالات الصيدلة المختلفة ومجموعة من الخبراء.