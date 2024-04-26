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الجمعة 26 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الأراجوز يخطف الأضواء على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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شهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لهذا العام حضورًا مميزًا للفنان عاطف أبو شهبة، محرك العرائس السكندري الشهير.

ظهر أبو شهبة على السجادة الحمراء حيث قدم فقرة مميزة مع الأراجوز، مضيفًا جوًا من الفكاهة والسحر لحضور الحدث السينمائي البارز. 

عاطف أبو شهبة يشارك في الفيلم التسجيلي الطويل "بتاع العرايس" حيث يتناول الفيلم قصة حياته، الفيلم يتم إنتاجه حاليًا من إخراج عمروش بدر وإنتاج كل من بينو سمير وهينار ريان.

ويُعتبر فيلم "بتاع العرايس" من أبرز الأعمال التسجيلية، فهو يعدُّ فرصة لاستكشاف عوالم العرائس برؤية جديدة ومن زاوية أكثر إنسانية تمنح التقدير للفنانين القلائل القائمين على هذا الفن الذي في طريقه للاندثار.

يذكر أن الفيلم شارك في ورشة تطوير بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي وتميز بمشاركته في مبادرة ذافاكتوري التابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث حاز على جائزتين متميزتين.

حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عاطف أبو شهبة بتاع العرايس