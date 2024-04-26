وزير الري يتفقد ترعة الشوربجي ومصرف تلا بالغربية استجابة لشكوى المواطنين

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الجمعة بزيارة تفقدية لمشروعات الموارد المائية والري بمحافظة الغربية، وذلك فى إطار الإطمئنان على جاهزية المنظومة المائية لاستقبال فترة أقصى الإحتياجات ، ومتابعة التجارب البحثية لاستخدام نواتج التطهيرات في تأهيل الترع .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه الدكتور احمد ابو العطا نائب محافظ الغربية موقع ترعة الشوربجي القديمة وذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين من ضعف المياه بالترعة .. حيث قام الدكتور سويلم بتفقد الترعة للاطمئنان على حالة التطهيرات بها وحسم شكوي المواطنين .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية المنظومة الرقمية لمتابعة تطهيرات الترع باعتبارها أداة تمكن متخذى القرار من متابعة موقف التطهيرات واتخاذ اللازم للتعامل مع أى معوقات تواجهها أعمال التطهيرات ، وقد وجه سيادته بمراعاة الدقة في إدخال البيانات على المنظومة الرقمية لتطهيرات الترع وتحديثها المستمر بالموقف التنفيذي علي الطبيعة .

ووجه الدكتور سويلم بالإسراع في برنامج تطهير الترع مع التأكيد على جاهزية جميع الترع مع دخول موسم أقصى الإحتياجات .

كما تفقد موقع التجربة البحثية التى تقوم الوزارة بتنفيذها من خلال أجهزة مصلحة الرى والمركز القومى لبحوث المياه والخاصة بتأهيل ترعة الشوربجى الجديدة بإستخدام نواتج تطهير وتكريك الترعة بعد معالجة هذه النواتج لتحسين خصائصها .

وصرح الدكتور سويلم أنه يتم تنفيذ عدد (٦) نماذج مختلفة من التأهيل على الترعة فى (٦) أطوال مختلفة لتقييم كل نموذج على حدى وتحديد النموذج الأفضل ، وتتضمن هذه النماذج الستة ( استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:١ مع تعبئتها فى شكائر غير دائمة - استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:٢ مع الدمك الجيد على طبقات - استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:١ ثم التدبيش بمونة الطين بسمك ٥٠ سم - استخدام خليط من الطين والحجارة فى حجم ١٠ سم بنسبة ٢:١ مع الدمك الجيد - التدبيش بمونة الطين - التدبيش بمونة اسمنتية بسمك ٥٠ سم ) .

وقد وجه الدكتور سويلم بالإستمرار فى تنفيذ التجربة وتدقيق القياسات لضمان دقة النتائج المتوقع صدورها عن الدراسة ، كما وجه بعمل قدمة علوية - عند تلاقى جسر الترعة المائل مع الطريق الافقى المجاور للترعة - لحماية التبطين ولملائمة متطلبات التشغيل المقترحة من الإدارة العامة لرى الغربية .

وتفقد الدكتور سويلم أيضا الجسر المشترك بين ترعة قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا والذى تم تأهيله مؤخرا ، وذلك للإطمئنان على حالة الجسور وقدرتها على التعامل مع التصرفات المائية المتوقعة خلال فترة أقصى الإحتياجات .

كما تفقد الدكتور سويلم موقع الكوبرى الجارى تنفيذه بمعرفة محافظة الغربية على ترعة القاصد تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى ، حيث تابع الدكتور سويلم الأعمال الجارية موجها بمراعاة جودة التنفيذ وعدم تأثير الأعمال الجارية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترعة