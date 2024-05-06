بعد موافقة حماس.. تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار في غزة

بعد جهود مكثفة ومفاوضات استمرت لعدة أشهر، أعلنت حركة حماس في بيان صادر يوم الاثنين عن موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تقدم به رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وأفادت الحركة في بيانها بأن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع كل من رئيس الوزراء القطري ومدير المخابرات المصرية، حيث أبلغهما بموافقة حركة حماس على المقترح المقدم لوقف إطلاق النار في غزة.

بعد تلقي رد الوسطاء حول المسائل التي طلبتها حركة حماس الاستفسار بشأنها، أعلنت الحركة موافقتها على المقترح المطروح لوقف إطلاق النار، وهو خطوة تأتي بعد جهود دبلوماسية مكثفة ومفاوضات طويلة الأمد.

وفي تصريح لوكالة رويترز، أكد طاهر النونو، القيادي في حركة حماس، أن المقترح الذي وافقت عليه الحركة يشمل وقفًا لإطلاق النار، وبرنامجًا لإعادة إعمار غزة، وعودة النازحين، بالإضافة إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

وأوضح نائب رئيس حماس في غزة أن المقترح لوقف إطلاق النار يتكون من ثلاث مراحل، كل مرحلة تستمر لمدة 42 يومًا، وأن الوسطاء المصريين قد قدموا تعهدًا بعدم استئناف الحرب في غزة، مما يعزز الآمال في تحقيق استقرار أكبر في المنطقة.