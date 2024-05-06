مكتب نتنياهو: مجلس الحرب قرر بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لزيادة الضغط على حماس

الإثنين 06/مايو/2024 - 10:27 م

أعلن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مجلس الحرب قرر بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لزيادة الضغط على حركة حماس، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي التي تُعثر وصول المفاوضات إلى الإفراج عن المحتجزين، ووقف دائم ومستدام لإطلاق النار، مشيرةً إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت تسريبات بأن وزير الدفاع الإسرائلي يوآاف جالانت أيد وبارك موافقة حماس، وكذلك الحال بالنسبة لبيني جانتس وغادي آيزنكوت، أي أن كل مجلس الحرب يوافق بالإجماع على المقترح المصري، ولكن الكرة في ملعب المستوى السياسي رفيع المستوى المتمثل في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت أبو شمسية، في رسالة على الهواء عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كان هناك تضارُب بين وتضارب في المواقف الإسرائيلية التي نُقلت عبر وسائل إعلام إسرائيلية، فكانت قنوات إسرائيلية وعلى رأسها القناة الثانية عشرة بأن إسرائيل لم تتلقَ رد حماس، لكن القناة الثالثة الإسرائيلية وهيئة البث الرسمية قالت بأن إسرائيل تلقت الرد، وأنها في صدد مباحثة هذا الرد للإعلان عن موقف إسرائيل الرسمي".

وتابعت: "كان هنالك اتهامات لحركة حماس على لسان مصدر سياسي رفيع المستوى، ونقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية بأن حماس حاولت وضع إسرائيل في الزاوية بأن إسرائيل هي التي تعثر وصول المفاوضات إلى أوجها".

وواصلت: "أولى التصريحات التي صدرت عن المستوى السياسي كانت من بن جفير الذي قال إن الرد الإسرائيلي على رد حماس هو الدخول الفوري لرفح الفلسطينية، وكأنه يحاول القول بأن حماس تحاول استغلال هذا الضغط الدولي على إسرائيل لوقف العملية العسكرية من خلال إعلان موافقتها".