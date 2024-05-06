تعرف علي موعد انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبي

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على موعد انطلاق معسكر الفراعنة في أجندة يونيو المقبل، والذي يتخلله مباراتين وديتين أمام منتخب الأرجنتين، في إطار استعدادات شباب الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

قرر البرازيلي بدء معسكر الفريق قبل موعد الأجندة الدولية، والاستفادة من الميزة التي حصل عليها المنتخب الأول بتوقف مسابقة الدوري يوم 27 مايو بناءا على طلب حسام حسن المدير الفني للفراعنة الكبار.

وينطلق معسكر الاوليمبي أحد يومي 28 أو 29 مايو المقبل، أي قبل موعد إنطلاق الأجندة الدولية بحوالي 4 أيام، حيث تنطلق الأجندة الدولية في الفترة من 3 إلأى 11 يونيو المقبلين.