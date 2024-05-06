أول تعليق من الرئيس الفلسطيني على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المعروف أيضًا بأبو مازن، مساء الاثنين، بإعلان نجاح الجهود المصرية والقطرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي تصريحاته، طالب أبو مازن المجتمع الدولي بمزيد من الضغط على إسرائيل للالتزام بهذا الاتفاق، ودعا إلى استمرار الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.

وعبّر الرئيس الفلسطيني عن ارتياحه لهذا الاتفاق الذي كان يشكل أولوية للقيادة الفلسطينية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وأعرب عن أمله في أن تلتزم إسرائيل بوقف العدوان والانسحاب الكامل من القطاع.