تعرف علي مواعيد مباريات الفراعنة في أولمبياد باريس

يستعد المنتخب الأولمبي، تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، للمشاركة فى منافسات الحدث العالمي أولمبياد باريس 2024، ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثالثة فى أولمبياد باريس بجانب كل من إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان.

وتنشر البوابة نيوز مواعيد مباريات الفراعنة في الأولمبياد:

24 يوليو - مصر vs جمهورية الدومينيكان

27 يوليو - مصر vs أوزبكستان

30 يوليو - مصر vs إسبانيا

وجاءت مجموعات أولمبياد باريس 2024 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: فرنسا - الولايات المتحدة - نيوزيلاندا - (الفائز من إندونيسيا وغينيا).

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - أوكرانيا - العراق.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - مصر - الدومينيكان - أوزبكستان.

المجموعة الرابعة: باراجواى - مالى - إسرائيل - اليابان.