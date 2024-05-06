"الحشاشين" يُنافس على الجائزة الكبرى لمهرجان الجينيرك الذهبى

قررت مؤسسة الجنيريك الذهبى وشريكها الرابطة الوطنية لمهنيي الإعلام السمعى البصرى بالجزائر، اهداء الدورة الثانية لمهرجان الجينيرك الذهبى، والذى من المقرر انطلاقة يوم 25 مايو الجارى بدار الاوبرا المصرية، الى غزة والشعب الفلسطيني وذلك تعبيرًا عن التضامن الدائم للشعب الجزائرى تجاه القضية الفلسطينية.

ويأتى مسلسل “الحشاشين” لكريم عبد العزيز، ضمن الأعمال الدرامية المصرية المرشحة لنيل جائزة أحسن عمل عربي 2024، كما يشارك مسلسل "مليحة" ابضا فى المنافسه، ويستضيف المهرجان عدد كبير من نجوم الوطن العربى منهم النجم فارس حداد والنجم عابد فهد وعباس النورى من سوريا والنجم بيار داغر من لبنان والنجمة جينى اسبر من لبنان والنجمة عفاف شعيب وجمال العدل وأحمد الحلوانى من مصر ويسرى عكاشة والنجم إياد ناصر من الأردن ومريم الغامدى وكلوديا حنا.

وتكرم الدورة الثانية للجنيريك الذهبي الممثلة و المخرجة والمنتجة الجزائرية الراحلة "ريم غزالي" والنجم المصرى الراحل طارق عبد العزيز صديق الجزائر كما يطلقون عليه.

ويشارك فى المسابقة الرسمية التى تشهد منافسة قوية بين مصر والسعودية وسوريا والأردن ولبنان وتونس، ويشارك في لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان الجنريك الذهبى للدراما، كل من:

ناصر عبد الرحمن / كاتب سيناريو / مصر

حميدة ايت الحاج / مخرجة وأستاذة / الجزائر

عبد الباسط بن خليفة / ممثل / الجزائر

نوال مسعودي / ممثلة / الجزائر

ريم حنا / كاتبة سيناريو / سوريا

نصر الدين السهيلي / مخرج / تونس

يشار الى ان مهرجان الجينريك الذهبى فى دورته الثانية، يهدف الى اختيار افضل الاعمال الدرامية الرمضانية الجزائرية والعربية لهذا العام 2024،وذلك تحت رعاية الدكتور "محمد لعقاب" وزير الاتصال، وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم الفنانين عن أعمالهم خلال الموسم.