المنتخب الأوليمبي يفاضل بين عدة منتخبات لخوض وديات معهم

بدء البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، في المفضلة بين 4 عروض لخوض مباراتين وديتين خلال معسكر شهر يونيو، استعدادا للمشاركة في الحدث العالمي اولمبياد باريس.

وتلقي منتخب مصر عدة عروض لخوض بعض الوديات في معسكر شهر يونيو، علي رأسمها مواجهة الأرجنتين في عقر دارها.

وتلقى منتخب مصر عرضاً اخو للعب ضد باراجواي، بجانب مواجهة كوريا الجنوبية.

ويترقب المنتخب المصري عرضاً رابعاً وذلك لاقامة دورة رباعية في القاهرة بدعوة بعض المنتخبات الأولمبية التي تخوض منافسات أولمبياد باريس وصعدت بالفعل.