ads
الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب مصر يخاطب كاف رسميا لتأجيل مباراة غينيا لمدة ٢٤ ساعة

جهاز المنتخب
جهاز المنتخب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه جرى إرسال خطاب رسمي إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل موعد مباراة غينيا بيساو  لمدة ٢٤ ساعة ، والتي حددها الاتحاد الأفريقي يوم ١٠ يونيو ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

أضاف إبراهيم حسن أنه جرى طلب تأجيل مباراة غينيا لضيق الوقت بينها وبين مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو والتي تحدد لها ايضا يوم ٧ يونيو بالقاهرة من قبل الكاف ، إلى جانب ظروف الطيران ، وطول المسافة في رحلة السفر سواء الطيران العادي أو السفر بطائرة خاصة والتي تصل إلى ٩ ساعات .

وينتظر منتخب مصر رد الاتحاد الأفريقي على طلب تأجيل مباراة غينيا .

منتخب مصر كاف مباراة غينيا إبراهيم حسن احمد محمدي