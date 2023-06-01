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الخميس 01 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 793 شاحنة و107 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 349 شاحنة و91 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع ، 444 شاحنة و16 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل ، القاهرة والحرية وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و269 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج .
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2315 راكب بموانيها . 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء الغردقة البحري ميناء سفاجا البحري