نائب رئيس قطاع التدريب والتطوير في "ابدأ": نسعى للحصول على الاعتماد الدولي

قال نادر أحمد نائب رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بالمبادرة الوطنية "ابدأ"، إن المبادرة كانت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان لها 3 أهداف، توطين الصناعة وتوفير فرص عمل وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج الحوار الوطني مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن العمل على هذه الأهداف تم على 3 محاور، الشركات الكبرى، ودعم الصناعات المتعثرة، والتدريب والتطوير، ووجود القطاعات الثلاثة في المبادرة يحقق التكامل بين الباحثين عن الفنيين المهرة وبين الباحثين عن فرص عمل.

وأوضح أن المبادرة كان لديها خطتان لتطوير الصناعة في الشق التدريبي، خطة قصيرة الأجل بتوفير احتياجات فورية للصناعة، عبر تدريب كوادر لمدد قصيرة، وهناك خطة طويلة الأجل متمثلة في المشروع الوطني للتعليم الفني والتدريب المهني، لتأهيل كوادر للنهوض بالصناعة.

ولفت إلى أن المبادرة عملت بالشراكة مع اتحاد الصناعات لمعرفة طلبات المصنعين، من تخصصات وأعداد ونطاق جغرافي، مع وجود شراكات لتطوير المناهج التدريبية، وعمل حوكمة إلكترونية لمنظمومة التدريب حتى تحصل على الاعتماد الدولي ويستطيع العامل الحصول على عمل بشهادته في أي مكان في العالم.

وذكر أن المبادرة نسقت مع وزارة القوى العاملة ووزارة التعليم، وركزت التدريب على الأماكن التي تضم كتل بشرية كبرى أو تضم عمالة بشكل كبير، ونادينا في الحوار الوطني وجود تعليم مواز بالساعات المعتمدة للعمال المرتبطين بعمل في المصانع، للحصول على شهادة بتخصصه.