وفاء عامر تنجو من حادث سير

أعلنت الفنانة وفاء عامر أنها نجت بأعجوبة منذ قليل من حادث سير ، مشيرة إلى أنها تعتذر عن عدم الرد ، وشكرت الله كثيراً على نجاتها من هذا الحادث .

نشرت الفنانة وفاء عامر تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قالت فيها : “الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ، حادث و نجوت بأعجوبة اعتذر علي عدم الرد” .

يشار الي ان الفنانة وفاء عامر كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بأكثر من عمل، ومن بينهم مسلسل الكتيبة 101، شارك في بطولته كل من عمرو يوسف، آسر ياسين، لبلبة، عمر زهران، وغيرهم ، وأيضا في مسلسل حضرة العمدة، مع كل من روبي، أحمد رزق ومحمود عبد المغني، وغيرهم .