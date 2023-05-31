برعاية الشيخ سلطان القاسمي.. انطلاق الملتقى العربي الرابع للتراث الثقافي 2023

ينظم المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي (إيكروم – الشارقة)، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) ومعهد الشارقة للتراث، الملتقى العربي الرابع للتراث الثقافي 2023، وذلك خلال الفترة من 29 مايو وحتى الأول من يونيو 2023 في مقر مكتب إيكروم الشارقة، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة الشارقة.

يناقش الملتقى هذا العام مفهوم ثقافة العمران ودور المجتمع في صمود التراث، ويسلط الضوء على السبل التي تمكن المجتمع من الحفاظ على التراث الثقافي في مواجهة التهديدات التي تحدق به.

يبرز الملتقى دور ثقافة المجتمعات في صمود البيئات التاريخية والحفاظ عليها، بالإضافة الى كيفية تأقلمها خلال الأزمات وبعدها، كما سينظر في مفهوم ثقافة العمران ويركّز على البعد المجتمعي والتكيف النابع من السياقات المحلية والمعارف التقليدية وغيرها كأدوات من أجل صمود واستدامة التراث الثقافي والبيئات التاريخية.

يشارك في الملتقى العربي الرابع للتراث الثقافي مجموعة من المتحدّثين البارزين، من الخبراء والأكاديميين والمهنيين الممارسين والباحثين والعاملين والناشطين في مجال الثقافة وحماية التراث الثقافي الذين يمثلون العديد من الدول والمناطق الجغرافية. وسوف تبدأ فعاليات الملتقى بجلسة افتتاحية في تمام الساعة 09:30 صباحاً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في يوم الاثنين الموافق 29 أيار (مايو) 2023.

بينما يختتم الملتقى غدا الخميس بجلسة ختامية لعرض النتائج والتوصيات في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.