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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي دوري الأبطال.. الوداد يتدرب على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الأهلي

فريق الوداد المغربي
فريق الوداد المغربي
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يخوض فريق الوداد المغربي تدريباته على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الوداد مساء الأحد المقبل في استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تُقام مباراة الإياب بإستاد مركب محمد الخامس.
 

وتصل بعثة الوداد المغربي للقاهرة مساء اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة برئاسة سعيد الناصري رئيس النادي ببعثة تضم 70 فردا استعدادا لنهائي دوري الابطال.

ومن المنتظر أن يؤدي فريق الوداد حصتين تدريبتين في إستاد الدفاع الجوي يومي الخميس والجمعة المقبلين، على أن يكون مرانه الأخير والرئيسي يوم السبت في إستاد القاهرة الدولي.
وقررت إدارة الأهلي إرسال وفد إلى مطار القاهرة مساء اليوم من أجل استقبال بعثة الوداد، وتقديم التسهيلات الخاصة بدخولها إلى العاصمة المصرية، القاهرة.

 

فريق الوداد المغربي ملعب الدفاع الجوي الأهلي نظيره الوداد هائي دوري أبطال إفريقيا