الأمن يواصل مداهمة أوكار المخدرات في المحافظات كافة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :



مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية") .. وبحوزتهم

(كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - عدد من الأقراص المخدرة - كمية من مخدر الأيس "الشابو" - ميزان حساس - مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة – سلاح أبيض) .



مديرية أمن مطروح

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – عدد 1000 قرص مخدر لعقار "كبتاجون" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).



مديرية أمن القليوبية

ضبط (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس) .



مديرية أمن البحيرة

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية".. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") .. حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).



مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الغردقة.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).



مديرية أمن الغربية

ضبط (أحد الأشخاص).. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة مركز شرطة الفشن، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).



مديرية أمن سوهاج

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام –2 سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

فى مجال ضبط قضايا الإتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الإجتماعى

ضبط (شخصين).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو" – فرد خرطوش ، عدد من الطلقات من ذات العيار - مبلغ مالى –2 هاتف محمول – سلاح أبيض).



منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.