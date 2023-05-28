رسميًا.. هبوط ليستر سيتي وليدز إلى التشامبيونشيب

فاز فريق ليستر سيتي على ضيفه ويستهام يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب كينج باور، في إطار منافسات الجولة الـ38 (الأخيرة) من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثنائية ليستر سيتي كل من هارفي بارنيس في الدقيقة 34، ووت فايس في الدقيقة 62 فيما قلص النتيجة لفريق ويستهام يونايتد بابلو فورنالس بتسجيل هدف في الدقيقة 79.

ولم يشفع الفوز لليستر سيتي للنجاة من الهبوط حيث حل في المركز الثامن عشر برصيد 34 نقطة بعد فوز إيفرتون على بورنموث فيما تجمد رصيد ويستهام عند 40 نقطة في المركز الرابع عشر.

من جهة أخرى، تأكد هبوط ليدز يونايتد بعدما خسر برباعية مقابل هدف من توتنهام، وأحرز كل من هاري كين "هدفين" في الدقيقتين 2 و69 و بيدرو بورو في الدقيقة 47 ولوكاس مورا في الدقيقة 90 فيما سجل ليدز هدفا شرفيا من توقيع جاك هاريسون في الدقيقة 67.

ورفع توتنهام رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثامن فيما تجمد رصيد ليدز عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر ليهبط مع ساوثهامبتون وليستر سيتي.