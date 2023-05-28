الجولة الأخيرة للبريميرليج.. 10 معارك كروية و3 فرق تقاوم للنجاة من مقصلة الهبوط

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل متابعة المباريات الوداعية لموسم 2022/ 2023، ومعرفة الفرق التي ستنجو من مقصلة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي من أنياب أرسنال في الأمتار الأخيرة من الموسم بعدما كان الأخير هو المسيطر على الصدارة أغلب الموسم.

10 معارك كروية

وتشهد الجولة الأخيرة، 10 معارك كروية في نفس التوقيت في الساعة السادسة والنصف مساء، حيث يلعب مانشستر سيتي ضد برينتفورد ويواجه ليفربول نظيره ساوثهامبتون، ويلاقي أرسنال فريق ولفرهامبتون، ويستضيف ليستر سيتي نظيره ويستهام يونايتد.

ويلعب أستون فيلا ضد برايتون فيما يلاقي توتنهام خارج أرضه ليدز يونايتد، ويستضيف إيفرتون فريق بورنموث، ويستقبل مانشستر يونايتد نظيره فولهام ويحل نيوكاسل يونايتد ضيفا على تشيلسي ويلعب كريستال بالاس مع نوتنجهام فورست.

البطولات الأوروبية

وحسمت 4 فرق المربع الذهبي المؤهل إلى دوري الأبطال قبل بداية الجولة الأخيرة وهم: مانشستر ستي وأرسنال صاحبي المركز الأول والثاني، فيما ينتظر جماهير نيوكاسل ومانشستر يونايتد معرفة صاحبي المركز الثالث والرابع بناء على نتيجة اللقاء.

من جهة أخرى، تمكن ليفربول من حجز البطاقة الأولى المؤهلة إلى الدوري الأوروبي بعدما حسم المركز الخامس برصيد 66 نقطة، بينما حجز برايتون البطاقة الثانية مستفيدا من تأهل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنص اللوائح على أن البطاقة الثانية لإنجلترا في الدوري الأوروبي يحصل عليه بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن بطل الكأس قد ضمن بالفعل اللعب في دوري الأبطال وبالتالي يذهب المقعد الثاني في الدوري الأوروبي إلى صاحب المركز السادس بالدوري الإنجليزي وهو برايتون صاحب المركز السادس برصيد 62 نقطة.

وبالنسبة لمقعد دوري المؤتمر الأوروبي، فيحصل عليه بطل كأس الرابطة الإنجليزية، لكن لكن مانشستر يونايتد الذي حسم اللقب سيلعب في دوري الأبطال وبالتالي سيذهب المقعد إلى صاحب المركز السابع والذي يتنافس عليه 3 فرق وهم: أستون فيلا وتوتنهام وبرينتفورد، حيث يملك الأول 58 نقطة والثاني 57 نقطة والثالث 56 نقطة، وستحسم الجولة الأخيرة مقتنص بطاقة البطولة.

مقصلة الهبوط

تواجه 3 فرق خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيونشيب)، حيث سينجو فريق واحد وسيهبط الثنائي الآخر، وهم: إيفرتون وليستر سيتي وليدز يونايتد، حيث يملك الأول 33 نقطة والثاني والثالث 31 نقطة فيما تأكد هبوط ساوثهامبتون بعدما تذيل الترتيب برصيد 24 نقطة.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الأخيرة كالتالي: