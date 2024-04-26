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الجمعة 26 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

شريان حياة للفلسطينيين.. «القاهرة الإخبارية» ترصد دخول المساعدات لغزة

المساعدات
المساعدات
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قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، إنَّ المعبر يعمل على مدار الساعة وآخر ما دخل السيارات الخاصة بالوقود، وتحديدًا 4 شاحنات غاز وشاحنتي سولار، وبصفة دورية ودائمة في الصباح الباكر يتم الدخول من منفذ رفح المصري للقطاع، والتي تعد شريان حياة للفلسطينيين.

وأضاف «المطعني»، في تغطية خاصة للقناة من أمام المعبر: «تم دخول قرابة 132 شاحنة مساعدات كبيرة محملة بالعديد من المواد الغذائية واحتياجات القطاع الأساسية من المواد والمستلزمات الطبية وغيرها، عبر معبر كرم أبو سالم».

وتابع: «أما خارج المعبر فهناك حالة اصطفاف كبير للشاحنات المحلمة بالمواد الغذائية والتي تتواجد وتتراص قرابة كيلومترات بالإضافة إلى منطقة لوجستية تحتوي على عدد كبير من الشاحنات التي تنتظر المرور من البوابات».

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