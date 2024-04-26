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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حملة تموينية مكبرة لمتابعة المخابر بأسيوط وضبط السوق

حملة تموينية مكثفة
حملة تموينية مكثفة لضبط السوق بأسيوط
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شنت مديرية التموين باسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين  بالاشتراك مع بعض الادارات التموينيه عدد من الحملات منذ فجر اليوم.

وشملت عدد من المراكز منها الفتح وابنوب وديروط، وذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء الوزير عصام سعد محافظ اسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز البلديه ومخابز انتاج الخبز السياحي والفينو ومتابعه الصلاحية.

واسفرت الحملة بمركز الفتح عن تحرير 4 محاضر جنح بيع بازيد من السعر وامتناع عن البيع وعدم الاعلان عن الاسعار وتم مصادره 80 علبه سجائر وتم المرور علي عدد من المخابز.

 وتم تحرير عدد 2 تقرير إثبات حاله لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافه وعدم وجود لوحة اعلانيه.

واسفرت الحملة بمركز ابنوب عن 8 تقرير إثبات حاله للمخابز لإنتاج خبز نقص وزن من 10 جم حتى 18 جم في الرغيف الواحد،5 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه،2 توقف جزئى عن الانتاج،تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لعدم نظافة أدوات الرغف والعجن،2 جنح عدم إعلان عن الاسعار مخبز سياحى حر،1 جنحة عدم إعلان عن الاسعار مخبز افرنجى فينو، وبمركز ديروط  تم المرور   على المخابز السياحه ومخابز الفينو  واسفرت الحمله عن تحرير عدد ٥ محاضر عدم اعلان عن الأسعار للمخابز السياحيه و٣ محاضر عدم اعلان عن الأسعار  لمخابز الفينو،وتواصل مديرية التموين بأسيوط العمل علي متابعة المرور علي  مخابز انتاج الخبز السياحي التي تغطي حوالي 30٪ من محافظة اسيوط.

حملة تموينية بأسيوط

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الإدارات التموينية الأسواق الصلاحية المخابز البلدية