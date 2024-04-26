ننشر حصاد مجلس النواب فى أسبوع

بدأ مجلس النواب أولى جلساته العامة بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة في اطار الانتقال التدريجي إلى المقر الجديد.

ويستأنف جلساته من مقره الحالي، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس يؤكد أن المبنى الجديد يأتي رمزًا لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق صُمم بأيد مصرية في وقت قياسي وفقًا لمعايير عالمية.

والمجلس وافق في المجموع على مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة، وذلك بعد مناقشات مستفيضة بالجلسة العامة لتنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر وإحكام الإشراف والرقابة عليها لضمان وصول الخدمات التأمينية للمواطنين.

كما استمع المجلس إلى بياني وزيري المالية والتخطيط عن الموازنة الجديدة وقرر إحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراستهما مع مشروعات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة... ووافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين لدعم جهود الدولة في مجال رعاية صحة المواطنين ودعم دور مصر الريادي في القارة الإفريقية فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية، وأحال (23) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

كما هنأ رئيس مجلس النواب الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد العمال وعيد القيامة المجيد وشم النسيم، سائلًا المولى عز وجل أن تهل هذه الأعياد والمناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.