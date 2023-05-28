متاعب اقتصادية وعلاقات خارجية تحتاج للترميم.. ماذا ينتظر الرئيس التركي القادم؟

في العام المائة لجمهوريتها والعام العشرين لوجود رئيسها المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان كمرشح للرئاسة التركية، ذهب الأتراك اليوم الأحد، لجولة الإعادة للتصويت لاختيار رئيسهم الجديد.

تلك الانتخابات تحظى بترقب كبير من دول أوروبا وآسيا، بل من جميع أنحاء العالم، لأنه سيتم تحديد بناءا عليها سيتم تحديد سياسة تركيا الخارجية والداخلية، وكذلك مصير الرئيس الجديد مع الأزمة الاقتصادية التى تعاني منها البلاد.

ومن المرجح أن يفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي استغل عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي وموقعها الممتد بين أوروبا والشرق الأوسط في النفوذ الدولي، بإعادة انتخابه في جولة الإعادة الرئاسية اليوم الأحد، على الرغم من مجموعة من القضايا المحلية.

في اليوم الأخير من حملته، في محاولة لحشد قاعدته المحافظة، أشاد أردوغان بسلفه الذي تم إعدامه، عدنان مندريس.

حوكم مندريس وشنقه بعد عام من قيام الجيش بانقلاب عام 1960 لإعادة تركيا إلى مسار أكثر علمانية، ونجا أردوغان من محاولة انقلابية ضد حكومته في عام 2016.

في حين تميز العقد الأول لأردوغان في السلطة بالنمو الاقتصادي القوي والعلاقات الدافئة مع القوى الغربية التي رفعت مكانته العالمية والدعم المحلي، ولكن في فترته الأخيرة، إنهارت تركيا وأصابتها الاضطرابات الاقتصادية التي قضت على العديد من المكاسب المبكرة.

ويأتي تصويت اليوم وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الليرة التركية المحاصرة، واستقرار بنوكها، وأزمة اللاجئين، وحقوق المرأة.

وأجبر أردوغان البنك المركزي على متابعة نظريته غير التقليدية القائلة بأن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم - وحدث العكس تمامًا.

ولامس معدل التضخم السنوي في تركيا 85٪ العام الماضي، في حين دخلت الليرة في حالة من السقوط الحر لفترة وجيزة، ومع ذلك، ظلت العملة ثابتة بشكل ملحوظ خلال فترة الحملة، في إشارة إلى أن الحكومة تضخ مبالغ طائلة في تدخلات السوق.

وفي الوقت نفسه، انخفض صافي حيازات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية، إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ عام 2002.

ويشعر الاقتصاديون أن حكومة أردوغان ستحتاج إلى عكس مسارها ورفع أسعار الفائدة بشكل حاد أو التوقف عن دعم الليرة إذا أرادت تجنب أزمة كاملة بعد التصويت.

وقال جورجيو بروجي من بيت الاستثمار في موني فارم: "إذا فاز كيليتشدار أوغلو، فإنه سيؤسس على الفور سياسة نقدية أكثر صرامة من سياسة أردوغان".

وتضرر الاقتصاد التركي بسبب التضخم القياسي والزلزال القاتل الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في فبراير وألحق أضرارًا تقدر بنحو 35 مليار دولار.

وكانت أزمة غلاء المعيشة المتصاعدة نقطة رئيسية للنقاش في الفترة التي سبقت الانتخابات، وتعهدت المعارضة بتعزيز الشركات الصغيرة وتقليل البطالة المزمنة، ومع ذلك، قال الاقتصاديون إن العديد من الطبقة العاملة الأكثر تضررا من التضخم ستظل تدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وعندما يتعلق الأمر بالعلاقات الخارجية، تعهدت المعارضة بإلغاء تجميد محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإنهاء الفيتو التركي على محاولة السويد الانضمام إلى الناتو.

على الصعيد الإقليمي، يتوقع المحللون أن تقوم تركيا بتطبيع العلاقات مع سوريا في كلتا الحالتين، لكن قد يتم التعجيل بذلك في ظل السيد كيليجدار أوغلو، الذي تعهد أيضًا بإعادة اللاجئين السوريين إلى الوطن في غضون عامين.

قضية أخرى كبيرة على الصعيد المحلي هي حالة الديمقراطية في البلاد، حيث يدعي كيليجدار أوغلو أن انتصار المعارضة سيعيد الديمقراطية وحرية التعبير ويعيد الثقة الأجنبية في أنقرة، وتعرض حكم أردوغان لانتقادات على الصعيدين المحلي والدولي باعتباره سلطويًا إلى حد كبير.