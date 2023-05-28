أستاذ مناعة: ترشيد استخدام المضادات الحيوية يمنع زيادة الميكروبات.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إنه بدأ يظهر ميكروبات تقاوم المضادات الحيوية مؤخرا، لذلك عملت منظمة الصحة العالمية بالقطاع الإقليمي الخاص بها بالتعاون مع وزارة الصحة، على إنشاء الخطة الاستراتيجية لمنع زيادة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن تحسين وتفعيل مكافحة العدوى يساعد على تقليل الميكروبات، كما أن رفع مستوى القدرات المعملية من خلال عمل المزارع يسهل التعرف على الميكروبات المسئولة عن هذه الإصابات، وبالتالي تحديد المضاد الحيوي المناسب للميكروب الذي يعاني منه المريض.

ولفت إلى أنه يجب ترشيد استخدام المضادات الحيوية، إذ لابد من استخدام نوع المضاد الحيوي المناسب في المدة التي تناسبه له بالكمية المحددة، مشيرا إلى أن الاستخدام غير المناسب للمضاد الحيوية يولد بكتيريا مقاومة له.

وتابع أن التوعية حول أهمية استخدام المضادات الحيوية جزء من الخطة الوطنية لمنع زيادة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، وهذا يؤكد ضرورة الرقابة على صرف المضادات الحيوية أي لا يمكن لأي شخص صرفها، وهذا نوع من الترشيد.