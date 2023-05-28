تواصل امتحانات نهاية العام الجامعي بكليتي "طيبة التكنولوجية" بالأقصر.. صور

تابع الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الأحد، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، بكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، يرافقه كل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

واطمئن رئيس الجامعة، على حسن سير وانتظام امتحانات نهاية العام، دون تسجيل أي مشكلات أو معوقات، منذ انطلاقها الأربعاء الماضي 24 مايو، وتنتهي 7 يونيو، طبقا لخطة الامتحانات التي اعتمدتها الجامعة، كما أجرى أحاديث ودية مع بعض الطلاب باللجان حول الامتحانات، استمع فيها إلى مقترحاتهم، والاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وأكد زين الدين، للطلاب، أن جامعة طيبة التكنولوجية تحرص على تقديم امتحانات تساهم في قياس مستوى الطلاب، مع مراعاة تنوع الأسئلة لتغطي معظم أجزاء المقرر، وكذلك إعطاء الوقت الكاف للطلاب.

فيما أبدى الطلاب سعادتهم بمتابعة قيادات الجامعة لاحتياجاتهم وتواصلهم الدائم، وبمستوى الامتحانات، واهتمام الجامعة بالوقوف على رصد المشكلات

وأشاد الدكتور عادل زين الدين، بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لسير الامتحانات والعملية التعليمية بالجامعة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب، مشيراً إلى أنه تم العمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الرعاية للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر في ظل إجراءات احترازية، مشيداً بانتظام اللجان الامتحانية دون رصد أي مشكلات، موجهاً بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل اللجان، للرد على استفسارات الطلاب.

وشدد رئيس الجامعة، على الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحانات بوقت كافي ومراعاة عدم التأخير، وإحضار جميع الأدوات، مع مراعاة عدم التكدس أثناء الدخول والخروج وعدم دخول اللجان بالموبايل أو بأي مذكرات أو داتا حتى وإن كانت داخل الشنط، والجلوس في المكان المخصص طبقا لكود الطالب ورقم جلوسه، والتأكد من اسم الطالب على كراسة الإجابة.

وكانت جامعة طيبة التكنولوجية، قد أنهت كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية الخاصة بتنظيم ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 /2023، والتي انطلقت اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو وتنتهي 7 يونيو المقبل، بكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

وقال الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة انتهت من اعتماد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي وإعلانها للطلاب مع وضع ضوابط تنظيم الاختبارات، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي، والتي ستكون في مستوى الطالب المتوسط، والتوجيه بضرورة الالتزام بمعايير إعداد الأسئلة الموضوعية وصياغتها وملائمة زمن الاختبار لطبيعة السؤال.

وأوضح رسلان، أن الجامعة وضعت خطة شاملة خلال فترة انعقاد الامتحانات، إذ عقدت الجامعة غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، وإلغاء الإجازات لكافة منتسبي الجامعة، حتى تخرج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بجامعة طيبة التكنولوجية.

فيما أكد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، حرص إدارة الجامعة الدائم على توفير مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان الامتحانية، مشيراً إلى أن الجامعة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة للطلاب وضمان حسن سير العملية الامتحانية، طبقاً للقواعد المنظمة للامتحانات، بالإضافة لتوفير كافة سبل الرعاية الطبية للطلاب خلال فترة الامتحانات وذلك من خلال تجهيز العيادات الطبية التي يتوافر بها جميع المستلزمات الطبية.

وأشار زين الدين، إلى أنه جرى تشكيل لجنة طوارئ عليا بجميع قطاعات الجامعة تتواجد على مدار الساعة لحل أية مشكلات، تطرأ أثناء الامتحان ضمانا لامتحانات هادئة بدون أية مشكلات من أي نوع.

امتحانات نهاية العام (1)

امتحانات نهاية العام (1)

امتحانات نهاية العام (2)

امتحانات نهاية العام (2)

امتحانات نهاية العام (3)

امتحانات نهاية العام (3)

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امتحانات نهاية العام (6)

امتحانات نهاية العام (7)

امتحانات نهاية العام (8)

امتحانات نهاية العام (9)

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