من غرفة العمليات.. وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات الدبلومات الفنيه

تابع علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، سير العملية الإمتحانية التحريرية للدبلومات الفنية المختلفة الدور الأول ٢٠٢٣ م من غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور غادة بيضون مدير عام التعليم الفني وأعضاء الغرفة،طبقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الإمتحانية للدبلومات الفنية وإزالة أى عقبات تعوق انتظامها.

وتابع "عبد الرؤوف" وصول الأسئلة إلى اللجان الامتحانية، مؤكدا بتوفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات والتنبيه بعدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الإلكترونية.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

واوضح "وكيل الوزارة" أنه يؤدي اليوم طلاب الشعبة الصناعية امتحاني اللغة الإنجليزية والفيزياء وطلاب الشعبة التجارية والفندقية امتحاني اللغة الإنجليزية والسكرتارية وطلاب الشعبة الزراعية امتحاني اللغة الإنجليزية وادارة مشروعات ولم ترصد غرفة العمليات اي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

بدأ أمس السبت، ١١ ألفا و٤١١ طالبا وطالبة، بمدارس التعليم الفنى بدميـاط، امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م موزعين على ٤٩ لجنة فى ١٠ إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

وأكد المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أنه خلال الأسبوع الماضي جرى متابعة سير الامتحانات العملية للدبلومات الفنية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، مع متابعة الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات النظرية اليوم السبت، لجميع نوعيات التعليم الفنى.



مضيفا أن مديرية التربية والتعليم بدمياط، انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الامتحانات من تجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع لتكون مستعدة لاستقبال الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات، وفقا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

مشيرا أنه جرى توفير وتجهيز الاستراحات الخاصة بجميع الإدارات التعليمية والبالغ عددهم ٣١ استراحة لاستقبال رؤساء اللجان والأعضاء القادمين من المحافظات الأخرى، وتزويدها بكافة سبل الراحة والوسائل المعيشية بما يليق بمكانة المعلم، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميا وغرف عمليات فرعية مماثلة بكل إدارة تعليمية للتواصل ومتابعة مسار الامتحانات وإزالة أى عقبات تعوق سير العملية الإمتحانية.