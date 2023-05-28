تجديد عقود اللاعبين صداع في رأس لجنة الكرة بالزمالك

تواجه لجنة الكرة بالزمالك برئاسة أمير مرتضى منصور، أزمة كبيرة في الفترة الحالية تتمثل في انتهاء عقود عدد كبير من اللاعبين المهمين بالفريق وفشل التوصل لاتفاق معهم حتى الآن.

ولم تتوصل اللجنة لاتفاق مع سيف جعفر ويوسف نبيه حتى الآن لتجديد عقديهما، وهو ما حدث مع محمد صبحي حارس الفريق والذى يتمسك بمساواته بلاعبي الفئة الأولى، كما ينتهى خلال الفترة المقبلة عقد حمزة المثلوثي ولاعبين آخرين بالفريق.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، اليوم الأحد، تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين.

وواجه فريق الزمالك صعوبات كبيرة على المستوى الفني هذا الموسم، حيث لم يتوج الفريق باى بطولة، وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، كما ودع بطولة كأس مصر عن النسخة الأخيرة أمام بيراميدز من نصف النهائي، وخسر السوبر المصري أمام الأهلي، وانسحب من السوبر المصري بنسخته الأخيرة أيضا وشارك بدلا منه فريق بيراميدز، بينما في الدوري يأتي في المركز الرابع حتى الآن.