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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي يلتقي نائب وزير البيئة بجمهورية بنما

وزير الدولة السعودي
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير
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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي بن أحمد الجبير، في العاصمة بنما، نائب وزير البيئة بجمهورية بنما دوميلويس دومينغيز، وذلك خلال زيارته لجمهورية بنما.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي وسبل تعزيزها، كما استعرض معاليه مبادرات المملكة في هذا المجال ومنها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والجهود المبذولة بهذا الشأن.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين غير مقيم لدى جمهورية بنما الدكتور حسن الأنصاري، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.

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