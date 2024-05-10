موقف محمد صلاح.. قائمة «جلوب سوكر» لأفضل لاعب في أوروبا 2024

أعلنت مؤسسة جلوب سوكر، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2024.

وتضم القائمة 20 لاعبًا من مختلف الدوريات الأوروبية، يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من جلوب سوكر.

وضمت قائمة الـ20 لاعبًا، النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، الذي قدم مستويات رائعة مع فريقه خلال الموسم الجاري 2023-2024.

واقتصرت القائمة على اللاعبين المتواجدين في أوروبا، ما يفسر غياب النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وفتحت مؤسسة جلوب سوكر باب التصويت أمام الجمهور لاختيار اللاعب الأفضل، وذلك حتى موعد أقصاه 15 مايو الجاري، عبر موقعها الإلكتروني.

وتكشف جلوب سوكر عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2024، خلال حفل جوائز جلوب سوكر للأفضل، الذي سيقام يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.

قائمة جلوب سوكر المرشحة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2024

محمد صلاح - ليفربول

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

جود بيلينجهام - ريال مدريد

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

فيل فودين - مانشستر سيتي

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي

بوكايو ساكا - أرسنال

رودري - مانشستر سيتي

كول بالمر - تشيلسي

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

توني كروس - ريال مدريد

جوشوا كيميش - بايرن ميونخ

هاري كين - بايرن ميونخ

ماتس هوملز - بوروسيا دورتموند

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

جيراسي - شتوتجارت

أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد

هاكان تشالهان أوغلو - إنتر ميلان

أليساندرو باستوني - إنتر ميلان

أليخاندرو جريمالدو - باير ليفركوزن.