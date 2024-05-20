العرض الخاص لفيلم "The Shrouds" بمهرجان كان السينمائي.. صور

شهد مسرح جراند لوميير بمدينة كان الفرنسية العرض العالمي الأول لفيلم الدراما النفسية “The Shrouds” للمخرج الكندي ديفيد كروننبرج، ضمن منافسات المسابقة الرسمية لـ مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77.

وكان من بين الحضور على السجادة الحمراء لمسرح جراند لوميير، المخرج الأرجنتيني جاسبر نوي، والممثلة ميشيل رودريجيز، والمخرجة الأمريكية جريتا جيرويج، والممثلة الألمانية دايان كروجر، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

تدور أحداث الفيلم حول كارش، الذي يبلغ من العمر 50 عامًا، وهو رجل أعمال بارز، بعد وفاة زوجته، اخترع تقنية ثورية ومثيرة للجدل تمكن الأحياء من مراقبة أعزائهم في أكفانهم، في إحدى الليالي، يجرى تدنيس قبور متعددة، بما في ذلك قبر زوجة كارش، لينطلق لتعقب الجناة.

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