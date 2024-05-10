الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على مباني الأونروا في القدس الشرقية

أدان الاتحاد الأوروبي، بشدة، الهجوم على مباني وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في مدينة القدس الشرقية، داعيا إلى محاسبة الجناة.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل - في تغريدة على منصة "إكس" اليوم الجمعة - إن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني؛ تقع على عاتق إسرائيل، مشيرًا إلى أن الأونروا هي شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه للملايين في غزة والمنطقة.

وقال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" - في وقت سابق - إن سكانا إسرائيليين أضرموا النار مرتين مساء الخميس، في محيط مقر الوكالة في القدس الشرقية المحتلة، وإن الموظفين اضطروا إلى إخماد النيران بأنفسهم قبل وصول المطافئ والشرطة الإسرائيلية.

