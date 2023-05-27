مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شمال رام الله

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت في قريتي النبي صالح وعابود شمال رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت في منطقة الجبل بالنبي صالح، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين ومنازلهم، وأغلقوا البوابة المؤدية إلى القرية.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال على مدخل قرية عابود المجاورة، ولم يبلغ عن إصابات.