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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شمال رام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت في قريتي النبي صالح وعابود شمال رام الله، وسط الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت في منطقة الجبل بالنبي صالح، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين ومنازلهم، وأغلقوا البوابة المؤدية إلى القرية.
وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال على مدخل قرية عابود المجاورة، ولم يبلغ عن إصابات.

مواجهات الفلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية رام الله