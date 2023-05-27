متحدث الكهرباء: خلية عمل نجحت في إعادة التيار إلى مدينة أبو سمبل

‏اعتذر الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن انقطاع الكهرباء في مدينة أبو سمبل رغم أنه خارج عن ارادتهم ومثل هذا الموقف كان يحتاج إلى ثلاث إلى أربع أيام من أجل إصلاحه.

وتابع أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامي "جابر القرموطي"، المذاع عبر فضائية "CBC"،أن قوة الرياح تسببت في التواء في قمة البرج الكهربائي وهذا أدى الى انقطاع الكهرباء عن مدينة أبو سمبل والمنطقة المحيطة بها، لكن على الفور تحركت مولدات الطوارئ لأن الإصلاح في هذه الحالات يأخذ الكثير من الوقت وتم إنجاز إصلاح البرج تم في وقت غير مسبوق بفضل التكاتف والجهود المبذولة والتنسيق مع جميع الجهات.

وأضاف أن هناك خليه عمل نجحت في إعادة التيار الكهربائي إلى مدينة أبو سمبل خلال 24 ساعة فقط ناصحا المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترة فصل الصيف وأيضا عدم ترك شواحن الهواتف في الكهرباء بدون استعمال.