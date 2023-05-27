ختام فعاليات مهرجان «الأسمار» بشمال سيناء

حصد فريق الكشافة الجوية بمركز شباب مدينة العريش ، المركز الأول في ختام فعاليات مهرجان "الأسمار"، والذى نظمته الكشافة البحرية المصرية فرع شمال سيناء بمركز شباب مدينة العريش مهرجان الاسمار الاول للكشافة و المرشدات "بحرية ، فتيان ، جوية ، مرشدات" .

وأقيمت الفعاليات بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة ,ناصر العزازي مدير المركز، والدكتور خليل إبراهيم رئيس مجلس ادارة الكشافة البحرية، وعدد من قادة الجمعيات الكشفية.

وهنأ حسن عبدالوهاب الفائز بالمراكز الأولى، وجميع الفرق الكشفية المشاركة بالمهرجان، على تفوقهم وتميزهم في كافة الأنشطة، مقدما خالص الشكر لجميع القادة القائمين على تنفيذ المهرجان ، موضحاً أهمية نشاط الجوالة في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي ومساعدة الآخرين، إلى جانب إكساب الطلاب قدر عالٍ من الاعتماد على الذات والقدرة على اتخاذ القرار، إضافة إلى تعزيز الحافز القيادي والثقافي للتنافس فيما بينهم

وأكد الدكتور خليل ابراهيم ، اهتمام الشباب والرياضة بدعم ورعاية أبنائها الكشفين المتميزين علمياً ومهارياََ، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تساهم في إبراز قدراتهم ومواهبهم بمختلف المجالات، وتقديمهم للجهات المختصة كنماذج ناجحة تستحق المنافسة في المشاركات القمية والدولية، داعياً إلى ان يستفيدوا منها في بناء شخصيتهم وزيادة نضجها.

ويهدف المهرجان إلى نشر ثقافة الحركة الكشفية للارتقاء بالقدرات البدنية، العقلية، الوجدانية، الاجتماعية والروحية للمشاركين كأفراد مسئولين في مجتمعهم.

وذكر ناصر العزازي مدير المركز، أن فرق الجوالة المشاركة بالمهرجان تنافست علي لقب أفضل سمر كشفي، حيث استعرضت كل فريق فقرة سمر لمدة ٢٥ دقيقة، شملت الفقرة أغاني كشفية ووطنية واسكتشات مسرحية، مضيفاً أن المركز الأول كان من نصيب الكشافة الجوية بمركز شباب مدينة العريش .