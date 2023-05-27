الدوري الألماني.. جنابري يقود هجوم البايرن أمام كولن في «مباراة الفرصة الأخيرة»

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل لاعبيه الرسمي مضيفه كولن، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الألماني.

ويستضيف كولن المباراة على ملعب "راين إينرجي ستاديوم" في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، وتقام المباراة على ملعب "فوكسفاجن أرينا" معقل فولفسبورج، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، واعتمد توخيل على سيرج جنابري لقيادة هجوم الفريق إلى جانب توماس مولر وكينجسلي كومان.

ويبدأ بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: بنيامين بافارد - دايوت أوباميكانو - ماتيس دي ليخت - نصير مزراوي

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ريان جرافينبيرش - ليروي ساني

خط الهجوم: توماس مولر - كينجسلي كومان - سيرج جنابري

ويحتل بايرن ميونخ وصافة الدوري الألماني برصيد 68 نقطة خلف بروسيا دورتموند بنقطتين، ويعد اللقاء مسألة حياة أو موت للفريق البافاري حيث يحتاج للفوز بالمباراة على أمل هزيمة بروسيا دورتموند لاقتناص لقب الدوري البوندسليجا في أخر مباراة، فيما يعد اللقاء مسألة تحصيل حاصل لفريق كولن حيث يأتي في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

