رسميا.. هالاند أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

فاز النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميا اليوم السبت، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والمقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء فوز هالاند بالجائزة بعد تألقه مع الفريق السماوي بتسجيله 36 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2022/2023 ، متفوقا على الرقم القياسي الذي سجله الدولي المصري محمد صلاح.

وبهذه الجائزة، أصبح هالاند ثالث لاعب في مانشستر سيتي على التوالي والرابع بشكل عام الذي يحصل على الجائزة، بعد دي بروين في 2020 وروبن دياز في 221، وفنسنت كومباني في 2012.

وحقق الدولي النرويجي، أيضا، جائزة أفضل لاعب شاب في نفس الموسم ليصبح أول لاعب في تاريخ البريمرليج يحقق جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في نفس الموسم من رابطة الدوري الإنجليزي.