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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قبل الجولة الحاسمة.. كليتشدار أوغلو يتهم أردوغان بحجب الوصول إلى مناصريه

زعيم المعارضة التركية
زعيم المعارضة التركية كمال أوغلو
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عرضت فضائية "يورونيوز" ، فيديو لزعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو اتّهم فيه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بحجب رسائله النصية إلى ناخبيه قبل يومين من الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية.

واتّهم كيليتشدار أوغلو هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية بأنها تنفّذ أوامر إردوغان لإلحاق الضرر بحملته.

وقال في مقابلة تلفزيونية أجريت معه ليلا "لقد حجبوا (الرسائل النصية) لأنهم خائفون منا".


وجاء في تغريدة أطلقها "اسألك يا إردوغان، ألا تريدني أن أخوض هذه الانتخابات".

وأعلنت حملة كيليتشدار أوغلو أنها أرسلت على نطاق واسع رسائل نصية دعت فيها إلى متابعة المقابلة التلفزيونية مع زعيم المعارضة.

زعيم المعارضة التركية رجب طيب اردوغان كمال أوغلو