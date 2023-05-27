ads
السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح خط الضغط العالى لإعادة إطلاق التيار الكهربائى لأبو سمبل

إصلاح أحد أبراج الضغط
إصلاح أحد أبراج الضغط العالى بابو سمبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل فرق الصيانة التابعة لشركة مصر العليا لنقل الكهرباء فى سباق مع الزمن جهودها لإصلاح أحد أبراج الضغط العالى على خط الجهد 66 ، والذى تعرض مساء أمس لتلف بسبب هبوب عاصفة ترابية ونتج عنه إنقطاع التيار الكهربائى عن مدينة أبو سمبل السياحية بالكامل .

وقد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجراءات التدخل السريع من خلال الدفع بـ 16 ماكينة ديزل تبادلى لتوليد الكهرباء بواسطة قطاع كهرباء أسوان التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حيث تم التشغيل الفعلى لمستشفى أبو سمبل الدولى ، وأيضاً محطتى مياه الشرب والصرف الصحى ، وكذلك المخابز البلدية والسوق الرئيسى ، بالإضافة إلى منظومة الدخول والخروج لمعبدى أبو سمبل ، وكذا محطات الوقود ، فضلاً عن عدد من المنشآت السياحية والشرطية والخدمية والمواقع الحيوية .

فيما أكد المسئولين بشركة مصر العليا لنقل الكهرباء بأنه جارى التعامل مع برج الضغط العالى الذى تعرض للتلف بواسطة أطقم الصيانة الفنية مدعومين بالمعدات اللازمة للإنتهاء من أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن ، وإعادة تشغيل خط الجهد العالى ، وبالتالى إعادة إطلاق التيار للمدينة بشكل كامل  ، بينما قامت مديرية الصحة بدعم مستشفى أبو سمبل الدولى والوحدات الصحية بجرعات من الأمصال والطعوم لسرعة التعامل مع الحالات التى يمكن أن تتعرض للدغات الحشرات الزاحفة .

IMG-20230527-WA0065
IMG-20230527-WA0065
IMG-20230527-WA0064
IMG-20230527-WA0064
IMG-20230527-WA0063
IMG-20230527-WA0063
أبراج الضغط العالي انقطاع التيار الكهربائي أخبار محافظة أسوان