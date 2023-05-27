القوى العاملة: شهادات إتمام التدريب المهنى على مهارات اللغة الإنجليزية بالسويس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بشأن تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى لـ 33 من المتدربين على مهارات اللغة الإنجليزية بمركز التدريب النموذجى بالسويس ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص للتدريب المهنى مناسبة مع متطلبات سوق العمل بالمحافظات وتوفير فرص عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى .

وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بالسويس فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه فى إطار توجيهات وزير القوي العاملة تم توزيع شهادات خريجي الدفعة الأولي من برنامج التدريبي لمهارات اللغة الإنجليزية بالتعاون مع مركز امريكانا هوم وفقا البروتوكول الذي تم توقيعه بين المديرية والمركز ، وذلك بمقر مركز التدريب النموذجي بالسويس ، لعدد 33 من شباب وشابات المحافظة..

وأضاف مدير المديرية ، ان الدورات التدريبية التى تقدمها المديرية للشباب من الجنسين مجانية لأبناء المحافظة والمقيمين فيها من سن 18 إلى 45 سنة ، لتأهيل الشباب لسوق العمل بالمحافظة وإكسابهم مهارات جديدة ، كما يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة في نهاية البرنامج تؤهله للعمل في منشآت القطاع الخاص داخل وخارج المحافظة .

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