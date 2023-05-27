الزمالك يبدأ التفاوض لحسم صفقات الموسم الجديد

بدأت لجنة الزمالك الفنية برئاسة أمير مرتضى منصور، في التحرك والتفاوض مع لاعبين جدد تمهيد لضم عدد منهم في الموسم الجديد .

ويخطط نادي الزمالك للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين السوبر لمساعدة الفريق في العودة لمنصات التتويج مرة أخرى بعدما غاب الفريق عن حصد الألقاب في الموسم الحالي .

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، اليوم السبت تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين.

وواجه فريق الزمالك صعوبات كبيرة على المستوى الفني هذا الموسم، حيث لم يتوج الفريق بأى بطولة، وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، كما ودع بطولة كأس مصر عن النسخة الأخيرة أمام بيراميدز من نصف النهائي، وخسر السوبر المصري أمام الأهلي، وانسحب من السوبر المصري بنسخته الأخيرة أيضا وشارك بدلا منه فريق بيراميدز، بينما في الدوري يأتي في المركز الرابع حتى الآن.

ورفضت لجنة الكرة بالزمالك الحكم على المدرب أوسوريو مع الزمالك مبكرا، حيث سيتم منحه الفرصة حتى نهاية الموسم ثم يتم الحكم عليه واستمراره أو رحيله.